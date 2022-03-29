Ворожий удар зруйнував дев’ятиповерхову адмінбудівлю в Миколаєві: з-під завалів дістали 9 постраждалих (фото)

Через ворожий обстріл у Миколаєві зруйновано центральну секцію дев’ятиповерхової адміністративної будівлі. З-під завалів дістали 9 постраждалих.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

Як повідомили, 29 березня приблизно о 8:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без подальшого горіння.

«Станом на 9:25 підрозділами ДСНС з-під завалів вивільнено 9 постраждалих осіб та передано медикам. Для пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 56 осіб та 10 одиниць техніки», — йдеться в повідомленні.