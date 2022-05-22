Рада затвердила продовження воєнного стану в Україні до 23 серпня

Верховна Рада України на засіданні 21 травня проголосувала за закони про затвердження Указів Президента України продовження строку дії воєнного стану до 23 серпня 2022 року.

Як повідомляє LB, 320 депутатів проголосували за Закон про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

У пояснювальній записці до Закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» зазначено, що Закон розроблено відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, статті 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» з метою забезпечення продовження строку дії воєнного стану в Україні у зв’язку із триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України».

Зокрема, «строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб», — написано в документі.

Нагадаємо, Рада вже вчетверте голосує за затвердження Указів Президента про введення воєнного стану. Перший раз Рада затвердила ВС 24 лютого, потім — 15 березня та 21 квітня 2022 року.