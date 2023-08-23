Вранці у Ромнах на Сумщині російський безпілотник знищив навчальний заклад

О десятій ранку ворожий «Shahed» повністю знищив навчальний заклад у місті Ромни Сумської області.

Про це повідомляє ОВА:

“Сьогодні о 10:05 у місті Ромни російський БпЛА типу «Shahed» влучив у навчальний заклад. На жаль, будівля закладу повністю зруйнована. Усі служби працюють. Розгорнутий штаб ліквідації наслідків”, – йдеться в повідомленні.

У ніч на середу та сьогодні вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів.

Впродовж вівторка росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 115 вибухів. // УНН