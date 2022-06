Всупереч гібридним заходам, що росія вживає для насадження на окупованих територіях «руського миру», українці чинять опір загарбникам

Про це телеканалу “CNN” розповів представник ГУР МО України

Цього разу сюжет “CNN” був присвячений руху опору на тимчасово окупованих росією територіях України.

Разом із представниками органів державної влади, громадських організацій коментар телеканалу надав представник ГУР МО України.

The silent protest against Russia’s war in Ukraine @MelissaBellCNN reports pic.twitter.com/G92JCKy0TN

— The Lead CNN (@TheLeadCNN) May 31, 2022