Всупереч гібридним заходам, що росія вживає для насадження на окупованих територіях «руського миру», українці чинять опір загарбникам

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Про це телеканалу “CNN” розповів представник ГУР МО України

Цього разу сюжет “CNN” був присвячений руху опору на тимчасово окупованих росією територіях України.

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Разом із представниками органів державної влади, громадських організацій коментар телеканалу надав представник ГУР МО України.

Посилання на сюжет.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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