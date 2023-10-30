Вироки за держзраду отримали ще 5 окупаційних суддів з Криму

За публічного обвинувачення прокуратури АР Крим та м. Севастополя 12 та 13 років позбавлення волі заочно отримали ще п’ять окупаційних судді з Криму. Їх було визнано винними у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).Прокурори довели, що після окупації півострова російськими збройними силами, судді зрадили присязі на вірність українському народу та перейшли на бік ворога. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

При «новій» владі вони обійняли посади заступників голів «Євпаторійського міського суду» та «Бахчисарайського районного суду», двоє із засуджених працювали у «Ялтинському міському суді» та ще один у «Совєтському районному суді».

Зокрема, один із суддів причетний до ухвалення незаконних рішень стосовно кримчан, які 3 травня 2014 року виступили проти окупації півострова та вийшли на підтримку лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, якому окупанти заборонили в’їзд до Криму.

Тоді протестувальники перекрили дорогу на кількох ділянках трас, за що окупанти кваліфікували їхні дії як «адміністративне правопорушення» та притягнули їх до «відповідальності».

Своїми діями та рішеннями «служителі Феміди» сприяли становленню та зміцненню окупаційної влади на півострові та здійснювали правосуддя за російським законодавством.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі.