Вже 344 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 2 липня 2022 року більше ніж 984 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 344 дитини загинуло та понад 640 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 340, Харківській — 185, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 53, Херсонській — 52, Запорізькій — 31.

1 липня внаслідок авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі м. Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик.

Стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ 27 червня ТЦ «Амстор» м. Кременчука Полтавської області постраждала 9-річна дитина.

Також за добу зросла кількість потерпілих внаслідок ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня. Протягом дня стало відомо, що ще одна дитина загинула та троє отримали травми: 2-річна дівчинка й двоє хлопчиків віком 8 та 13 років. Стан двох дітей вкрай важкий.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Офіс Генпрокурора