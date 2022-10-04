Вже 418 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 4 жовтня 2022 року більше ніж 1204 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 418 дітей загинуло та понад 786 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 404, Харківській – 251, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Запорізькій – 50, Дніпропетровській – 30.

Під час фіксації злочинів, вчинених на території Харківської області, стало відомо про загибель 19 вересня в результаті обстрілу ворогом м. Куп’янськ 16-річного хлопця.

Також стало відомо, що в травні внаслідок детонації міни, на яку наїхав автомобіль з пасажирами, які намагалися евакуюватися з м. Куп’янська Харківської області, загинуло 5 людей, серед яких 17-річний хлопець.

3 жовтня окупанти обстріляли с. Мар’янське Дніпропетровської області. Поранено 14-річну дівчину.

2 жовтня внаслідок артобстрілу військами РФ с. Пречистівка Донецької області отримав мінно-вибухову травму 12-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

«Діти війни» – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Офіс Генпрокурора