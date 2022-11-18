Вже 433 дитини загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 18 листопада 2022 року більше ніж 1270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 433 дитини загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 423, Харківській – 265, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 64, Дніпропетровській – 32.

17 листопада внаслідок ракетного удару ворога по приватному будинку в м. Вільнянськ Запорізької області загинуло 10 людей. В тому числі двоє дітей 11 та 17 років.

16 листопада через обстріл військами РФ м. Ізюм Харківської області отримала поранення 11-річна дівчинка.

17 листопада внаслідок обстрілу окупантами м. Дніпро отримала поранення 15-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

«Діти війни» – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Офіс Генпрокурора