Рашисти скинули бомбу на будинок під Лиманом, убивши батька і сина

Російська армія скинула авіабомбу будинок у селищі Ярова Лиманської громади Донецької області. Внаслідок ворожого удару загинули двоє чоловіків – батько і син.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру в Telegram.

Близько 05:10 сьогодні, 25 квітня, війська РФ завдали два авіаційні удари по селищу Ярова. Одна з авіабомб влучила у будинок. У власному помешканні загинули 61-річний чоловік та його 88-річний батько.

Як зазначає прокуратура, російські окупанти скинули на населений пункт бомби ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК). Маса такої бомби – 250 кілограмів.

У селищі пошкоджено близько десяти житлових будинків, крамницю і господарчу споруду.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).