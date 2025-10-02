WSJ: США нададуть Україні розвіддані для ударів ракетами по російській енергетиці

Вашингтон хоче позбавити Кремль доходів від вуглеводнів.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в американській адміністрації стверджує, що Сполучені Штати надаватимуть Україні розвідувальні дані для здійснення далекобійних ракетних ударів по об’єктах енергетики Росії.

Окрім того, у Вашингтоні хочуть, щоб до цієї ініціативи долучилися й інші країни НАТО.

Американські розвіддані й раніше передавалися українській стороні, але зараз йдеться про нові технологічні можливості для ураження російських нафтопереробних заводів, трубопроводів, електростанцій та інших інфраструктурних об’єктів, які дають Кремлю гроші для ведення війни.

Джерела WSJ підтверджують, що питання надання Україні далекобійних ракет розглядається у Білому домі. // LB.ua