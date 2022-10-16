Як працюють російські «заградзагони»: зеків розстрілюють мобілізовані новачки, а тих – регулярні війська

Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

«У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят», – бідкається окупант.

Він скаржиться своїй дружині, що «за документами» він взагалі не повинен бути на війні – бо ж за планом зараз має бути на навчаннях. «Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении!» – пояснює рашист.

Тож якщо окупанти хочуть вціліти і зберегти своє життя, радимо їм єдино правильний спосіб – здатися у полон українським захисникам.

Для них та їхніх родичів працює «гаряча лінія»:

+380665803498, +380931192984.

Служба безпеки України