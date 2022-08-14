Як Шойгу та його оточення вкрали 80% грошей на війну (відео)

У Путіна немає питань щодо грошей, виділених на армію, ще й з тієї причини, що взамін на накрадене чиновники Міноборони готові виконати будь-який, найбільш “брудний”, наказ глави РФ.

Високопоставлені чиновники з нерухомістю за кордоном і нечуваними доходами, які не задекларовані, – про це йдеться в новому розслідуванні команди Олексія Навального. Його присвятили заступнику міністра оборони РФ Олексію Криворучко.

Як йдеться у сюжеті проекту FreeДом, на думку міжнародного фінансиста Білла Браудера, такі чиновники в РФ, як Криворучко, стали основною причиною корупції в армії.

“Корупція в Росії настільки поширена, що фактично нічого не працює. Не працює все, що пов’язано з державою. Вони не в змозі вести військові дії. 80% грошей, які повинні були піти на війну, були вкрадені, й це добре”, – заявляв Браудер в інтерв’ю The Wall Street Journal.

З тим, що корупція вплинула на боєздатність російських військ, згоден й адвокат Микола Полозов. Завдяки таким чиновникам, як Шойгу і Криворучко, російські танки залишаються без динамічного захисту і стають досить легкою метою.

“Корумпована сутність путінського режиму та його чиновників, вона якраз проявляється в тому, що протягом тривалого часу, понад 20 років, основною ідеєю було якомога більше накрасти на тих посадах, при тих можливостях, які були у цих чиновників. І цим накраденим забезпечити майбутнє для своїх дітей”, – заявляє Полозов. Руслан Шаведдінов, співробітник “Фонду боротьби з корупцією”, заявив, що Міноборони РФ – одне з найбільш корумпованих відомств. І тому Шойгу сам став казково багатим й “озолотив ” своє сімейство. У його оточенні в цьому міністерстві теж всі корумповані.

За словами Шаведдінова, Міністерство оборони РФ було одне з найбільш корумпованих і непопулярних у народі відомств, на яке виділялося з кожним роком все більше грошей з бюджету. І при цьому все більше і більше кралося. Він наголосив, що ніхто не займався ні реформуванням армії, ні якоюсь підготовкою власних солдатів.

“Вони (чиновники в Міноборони РФ, – УНІАН.) не були готові до цієї війни, вони жили, займаючись просто збагаченням і розтягуванням бюджету по кишенях”, – зазначив співробітник ФБК.

Журналісти запитали у Шаведдінова, невже Путін не запитає Шойгу, куди ж поділися виділені на армію гроші за всі ці роки.

“Не ставить він таке запитання. Шойгу знає, щоб таких питань не було, якогось дрібного підрядника Міноборони РФ періодично теж Шойгу висвітлює для преси. Підрядника садять, і тоді “спливають” ті величезні суми, які крадуться”, – пояснює співробітник ФБК.

Крім того, у Путіна немає питань з приводу грошей, виділених на армію, ще й з тієї причини, що взамін на накрадене чиновники Міноборони готові виконати будь-який, найбільш “брудний”, наказ глави РФ.

Раніше у Фонді Навального розповіли, що у доньок заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучка знайшли американське громадянство і право на його отримання. У той же час сам топ-чиновник володіє елітною нерухомістю за півмільярда рублів. // УНІАН