СБУ спіймала тіктокера, який виклав у інтернет відео про військових біля ТРЦ у Києві який вночі розбомбили росіяни

СБУ спіймала тіктокера , який днями виклав у інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві.Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

На відео – тіктокер, який днями виклав у інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого перебували наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.

Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство.

Ми ж звертаємось до усіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів.

Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення!

Інформацію про пересування загарбників надсилайте на офіційні канали:

Чат-бот t.me/stop_russian_war_bot

Партнерський додаток «Bachu.info» bit.ly/3KQNPjW, який передає дані, навіть якщо у вас тимчасово немає інтернету.

Нагадаємо, щоб пришвидшити розгром ворога, надсилайте чітку, структуровану інформацію з геолокаціями.