Як врятуватись під час обстрілу іранськими «шахедами»

Останнім часом Росія використовує для атак на Україну іранські дрони-камікадзе. Військові підготували інструкцію, як слід поводитись під час обстрілу іранськими БПЛА та як їх заздалегідь розпізнати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК “Південь“.

Shahed-136 (Шахед) – найбільш високоточна зброя російської армії, яка забезпечує отримання даних від чотирьох супутникових навігаційних систем – ГЛОНАСС (Росія), Бєйдоу (Китай), Галилео (Евросоюз), GPS (США). При цьому російські ракети такої точності не мають – вони використовують тільки ГЛОНАСС, а Шахед-136 отримує дані з кількох супутників і корегує маршрут та точку удару шляхом кількох навігаторів. Як розпізнати дрон-камікадзе досить гучний, його можна почути навіть уночі. Двигун дуже гучний, тобто звук можна почути на відстані до 7-8 км;

звук нагадує мотор мопеда чи бензопилу;

літає на малій висоті, тому його складно виявити ППО;

здебільшого атакує інфраструктуру. Як поводитись під час атаки дронів-камікадзе якщо чуєте звук двигуна поруч – тримайтесь осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів;

знайдіть укриття та перечекайте атаку;

якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила “двох стін”. Можна сховатися у підвалах чи цокольних поверхах будинків, підземних паркінгах та переходах;

якщо ви потрапили під обстріл на вулиці, знайдіть будь-який виступ, заглиблення в землі або канаву;

лягайте на землю, закрийте голову руками та відкрийте рота;

у приміщеннях обирайте місце в кутку та недалеко від виходу для того, щоб миттєво залишити будинок у випадку потрапляння снаряду;

залишайтесь в укритті мінімум 10 хвилин після завершення обстрілу;

не залишайтесь в транспорті під час обстрілу;

ховатися в під’їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій небезпечно.