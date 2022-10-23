Як врятуватись під час обстрілу іранськими «шахедами»
Останнім часом Росія використовує для атак на Україну іранські дрони-камікадзе. Військові підготували інструкцію, як слід поводитись під час обстрілу іранськими БПЛА та як їх заздалегідь розпізнати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК “Південь“.
Shahed-136 (Шахед) – найбільш високоточна зброя російської армії, яка забезпечує отримання даних від чотирьох супутникових навігаційних систем – ГЛОНАСС (Росія), Бєйдоу (Китай), Галилео (Евросоюз), GPS (США).
При цьому російські ракети такої точності не мають – вони використовують тільки ГЛОНАСС, а Шахед-136 отримує дані з кількох супутників і корегує маршрут та точку удару шляхом кількох навігаторів.
Як розпізнати дрон-камікадзе
- досить гучний, його можна почути навіть уночі. Двигун дуже гучний, тобто звук можна почути на відстані до 7-8 км;
- звук нагадує мотор мопеда чи бензопилу;
- літає на малій висоті, тому його складно виявити ППО;
- здебільшого атакує інфраструктуру.
Як поводитись під час атаки дронів-камікадзе
- якщо чуєте звук двигуна поруч – тримайтесь осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів;
- знайдіть укриття та перечекайте атаку;
- якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила “двох стін”. Можна сховатися у підвалах чи цокольних поверхах будинків, підземних паркінгах та переходах;
- якщо ви потрапили під обстріл на вулиці, знайдіть будь-який виступ, заглиблення в землі або канаву;
- лягайте на землю, закрийте голову руками та відкрийте рота;
- у приміщеннях обирайте місце в кутку та недалеко від виходу для того, щоб миттєво залишити будинок у випадку потрапляння снаряду;
- залишайтесь в укритті мінімум 10 хвилин після завершення обстрілу;
- не залишайтесь в транспорті під час обстрілу;
- ховатися в під’їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій небезпечно.
Як повідомлялося, починаючи з 13 вересня, на сьогоднішній день, ЗСУ збили 273 іранські дрони-камікадзе “Шахед-136”. Водночас Росія застосовує проти України не лише їх.