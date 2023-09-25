Як захиститись, якщо ракетний удар чи артобстріл застав на вулиці

Ракетні удари та артилерійські обстріли – одні з найбільш небезпечних видів вогневого враження під час війни. Однак знаючі основні правила безпеки можна зберегти своє життя та життя рідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.