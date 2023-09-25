Як захиститись, якщо ракетний удар чи артобстріл застав на вулиці
Ракетні удари та артилерійські обстріли – одні з найбільш небезпечних видів вогневого враження під час війни. Однак знаючі основні правила безпеки можна зберегти своє життя та життя рідних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.
Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас на відкритій місцевості, потрібно дотримуватись наступних правил:
- Правило 1 – Негайно лягайте на землю.
Лягати потрібно туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення.
- Правило 2 – Закривайте долонями вуха та відкривайте рот.
Такі маніпуляції зможуть врятувати вас від контузії та уберегти від баротравми.
- Правило 3 – Рахуйте секунди від залпу до падіння снаряда. Починайте бігти в укриття відразу після прильоту.
Як обрати укриття
Ідеальним укриттям буде місце в самому низу поверхні землі:
- підвал;
- бомбосховище;
- воронки від попередніх снарядів;
- канави та траншеї.
“Важливо! Не розбирайте завалів самостійно, чекайте на фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальної служби”, – повідомили в Міноборони.