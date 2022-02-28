Як зберегти життя під час обстрілів та бомбардувань

Через війну, розв’язану путінською Росією проти України, нависла загроза життю і здоров’ю кожного з жителів нашої країни.

Що треба робити під час обстрілів та бомбардувань?

Поради щодо цього дали Державна служба з надзвичайних ситуацій України, СБУ, військові.