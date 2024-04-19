Як ЗСУ вперше у воєнній історії збили важкий бомбардувальник-ракетоносій ворога (відео)

Сили Оборони України сьогодні вранці збили російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-22М3 за 300 км від свого кордону після того, як цей літак брав участь у авіаударі, в результаті якого у місті Дніпро загинули щонайменше вісім людей, у тому числі двоє дітей.

За даними обласної влади, вранці ракети рашистів обрушилися на місто Дніпро та його околиці, пошкодивши житлові будинки, головний вокзал і поранивши щонайменше 28 мирних жителів.

Вперше для України під час вторгнення командувач ВПС Києва та військова розвідка заявили, що вони збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який випустив ракети по Україні під час нічної атаки.

Літак, за їх словами, летів у російському повітряному просторі за 300 км від українського кордону.

Джерело в розвідці повідомило агенції Reuters, що ЗСУ використали для атаки модифіковану ракету ППО С-200, але не уточнило, звідки вона була запущена. С-200 — радянська зенітно-ракетна система великої дальності.

На кадрах відео яке виклали у соціальних мережах очевидці видно, як охоплений полумʼям військовий літак летить до землі по спіралі.

Міністерство оборони Росії заявило, що бомбардувальник розбився на півдні Росії в Ставропольському краї, за сотні кілометрів від підконтрольної Україні території, коли він повертався на базу після виконання бойового завдання. Але було сказано, що причиною аварії стала технічна несправність.

Фото з місця падіння російського Ту-22М3 вранці 19 квітня 2024 року в Ставропольському краї РФ

Четверо людожерів членів екіпажу бомбардувальника катапультувалися з бойового літака; двом вдалось вижити, один розбився насмерть, четвертого ще шукають.

У виданні DEFENSE EXPRESS, зазначають, що значення сьогоднішньої події можна сформулювати не просто фразою “вперше збито стратегічний бомбардувальник за весь час війни РФ проти України”, але й також – “вперше у воєнній історії збито важкий бомбардувальник-ракетоносій”. Тут варто наголосити, що ракета типу Х-22 із дальністю пуску навіть на рівні 300 кілометрів в теорії дозволяла рашистському Ту-22М3 взагалі не заходити в зону ураження ППО, та й “дістати” цей літак на такій дистанції вважалось до сьогоднішнього дня в бойових умовах взагалі неможливим.

Варто також окремо наголосити, що Росія вперше застосувала Ту-22М3 саме як ракетоносій саме у війні проти України, починаючи із травня 2022 року. До того моменту під час воєн проти Чечні (1990-ті роки), Грузії та кампанії в Сирії (2017-2019 роки), та під час облоги Маріуполя рашисти використовували Ту-22М3 як засіб доставки некерованих авіабомб та в умовах відсутності протидії від ППО сторони, яка обороняється.