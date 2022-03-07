Якщо зникла мережа вашого мобільного оператора, можна підключитися до іншої мережі

Варварські обстріли російськими окупантами житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури багатьох міст та сіл України створюють, окрім іншого, загрозу того, що мережа вашого мобільного оператора відключиться у місцевості, де ви перебуваєте. Тому абонентам надається можливість перемикатися на мережу інших операторів стільникового зв’язку, якщо вона продовжує працювати на цій території.

Про це з посиланням на прессекретаря компанії Vodafone Вікторію Павловську повідомила низка видань.

Про спільну роботу домовилися компанії Vodafone, «Київстар», lifecell, а також Мінцифри, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв’язку разом із Українською асоціацією операторів «Телас». Вони разом запускають у країні національний роумінг. Як при необхідності перейти на мережу іншого оператора? Для цього потрібно:

Вимкнути на телефоні автовибір мережі та виконати наступні установки: На Android: знайти «Мобільна мережа (або Підключення)», потім — «Оператор» iOS: Кроки наступні: «Параметри» — «Стільникові дані» — «Вибір мережі» Далі Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

Ще наступне зауваження: щодня слід намагатися повернутись до обслуговування своїм мобільним оператором.

Спочатку національний роумінг запрацює у регіонах, де відбуваються активні бойові дії: у Харківській, Херсонській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Кіровоградській, Миколаївській областях. Згодом — у решті областей. // Ігор ОСИПЧУК, «ФАКТИ»