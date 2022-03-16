Японія ввела ембарго на експорт товарів і технологій в РФ і Білорусь

Буде суворо заборонений будь-який експорт в 49 російських організацій, пов’язаних з військовими.

З кінця цього тижня в Японія почне діяти заборона на експорт в Росію і Білорусь товарів і технологій, щоб перешкодити їм нарощувати свій військовий потенціал в рамках санкцій.

Про це повідомляє японська газета Japan Today.

За даними Міністерства економіки, торгівлі та промисловості, в п’ятницю набуде чинності ембарго на експорт 266 товарів, таких як напівпровідники, обладнання зв’язку та передові матеріали, а також 26 технологій, включаюно з програмами проектування машин для виробництва мікросхем.

Крім того, буде заборонений експорт нафтопереробного обладнання та супутніх технологій в Росію, одного з найбільших світових виробників нафти.

Буде суворо заборонений будь-який експорт в 49 російських організацій, пов’язаних з військовими, і дві білоруські організації, включно з державними установами і виробників літаків і кораблів.

У 2021 році експорт Японії в Росію склав близько 7,3 мільярда доларів. При цьому основними статтями експорту були транспортні засоби та автозапчастини. За даними Міністерства фінансів, це близько 1 відсотка від загального обсягу світового експорту країни. // УНІАН