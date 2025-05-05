Єменські терористи-хусити оголосили повітряну блокаду Ізраїлю

Речник хуситів бригадний генерал Ях’я Сарі закликав міжнародні авіакомпанії серйозно поставитися до попередження.

Хусити оголосили вчора ввечері про запровадження повної повітряної блокади Ізраїлю у відповідь на рішення ізраїльського уряду розширити свої військові операції у Смузі Гази, повідомляють Euronews.

Речник хуситів бригадний генерал Ях’я Сарі закликав міжнародні авіакомпанії серйозно поставитися до попередження, щоб гарантувати безпеку своїх пасажирів, заявивши, що рішення набуло чинності негайно.

Сарі сказав: “Ми запроваджуватимемо блокаду, неодноразово атакуючи ізраїльські аеропорти, особливо міжнародний аеропорт Лод (Бен-Гуріон) поблизу Тель-Авіва”.

“Ми не приймемо продовження стану беззаконня, який Ізраїль намагається нав’язати арабським країнам, насамперед Лівану та Сирії”, – додається в заяві.

Раніше угруповання завдало удару по головному міжнародному аеропорту Ізраїлю, викликавши паніку серед пасажирів. Ракета влучила у невеликий ліс, що прилягає до під’їзної дороги. Відомо, що постраждали щонайменше троє людей, також пошкодження зазнала автомобільна дорога.

Атака відбулася за кілька годин до того, як ізраїльський кабінет міністрів мав проголосувати за посилення військових операцій в анклаві. Армія скликає десятки тисяч резервістів, сказав начальник штабу Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір.

Армія оборони Ізраїлю не змогла перехопити балістичну ракету. Ізраїльська армія заявила, що це перший випадок влучення ракети на територію аеропорту з початку війни у Газі. Військові заявили, що початкові висновки вказують на те, що ймовірною причиною була технічна проблема з перехоплювачем. Ізраїльська служба швидкої медичної допомоги Magen David Adom повідомила, що чотири особи отримали легкі поранення.

Кілька міжнародних авіакомпаній скасували або відклали рейси. Війна з ХАМАСом у Газі, а потім з “Хезболлою” в Лівані призвела до того, що низка авіакомпаній призупинили рейси до Ізраїлю. Багато з них відновили рейси в останні місяці. Ізраїль пообіцяв відповісти на атаку хуситів “семикратно”.

Повстанці хусити обстрілювали Ізраїль з початку війни з Газою 7 жовтня 2023 року. Ракети здебільшого були перехоплюють, хоча деякі “пробили” системи протиракетної оборони Ізраїлю. Ізраїль завдає удару повстанцям у відповідь. // LB.ua