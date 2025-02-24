ЄС не вимагатиме від України ресурсів за допомогу, на відміну від трампістського мародерства

Євросоюз надає допомогу українцям, а також заради безпеки Євпропи.

Країни Європейського союзу не вимагатимуть від України природних ресурсів в обмін на допомогу.

Про це в інтерв’ю Суспільному сказав голова Європейської Ради Антоніу Кошта.

“Протягом останніх трьох років, Європейський Союз був великим донором для підтримки України, і ми робимо це для України, для українців, а також для європейської безпеки, і ми не повертаємо собі нічого з природних ресурсів в Україні”, — наголосив Кошта.

Також глава Євроради прокоментував угоду України та США щодо рідкісноземельних металів, відзначивши, що Україна є суверенною країною, яка має “суверенне право управляти своєю територією і вести переговори на міжнародному рівні”. // LB.ua