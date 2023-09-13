ЄС подовжив термін дії тимчасового захисту українців

Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців, які втекли від війни в Україні. Це рішення означає, що українці, які перебувають у ЄС, зможуть продовжувати жити, працювати та навчатися в країнах ЄС до 2025 року.

Про це повідомила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед Європарламентом з підсумками досягнень Єврокомісії за останній рік, передає УНН.

“Що ми підтримуємо Україну на шляху до миру , і робимо це з самого початку війни. Наразі 4 мільйони українців знайшли прихисток у нашому Євросоюзі. Ми хочемо забезпечити їм доступом до помешкань, робочих місць і багато чого іншого. Такою була відповідь Європи. Я пишаюся тим, що Комісія продовжила термін дії тимчасового захисту українців ( до 2025р -ред). Наша підтримка для України подовжиться і буде тривалою”, – сказала