ЄС продовжив на два роки тренування українських військових

Підготують ще 15 000 бійців у найближчі місяці.

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити мандату Місії з військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) ще на два роки.

Про це йдеться на сайті Ради Євросоюзу.

Навчання триватимуть до 15 листопада 2026 року з бюджетним асигнуванням у розмірі майже 409 мільйонів євро.

«Відповідно до сьогоднішнього рішення Місія ЄС з надання допомоги в галузі безпеки та навчання в Україні (EUMAM Ukraine) співпрацюватиме з НАТО, зокрема, з Програмою НАТО з надання допомоги та навчання в галузі безпеки для України (NSATU), та обмінюватиметься з нею інформацією на прозорій, взаємній та інклюзивній основі», – зазначили у Раді ЄС.

Наразі місія EUMAM підготувала 63 000 солдатів ЗСУ і у найближчі місяці підготує ще 15 000 бійців. // LB.ua