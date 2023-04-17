YouTube просуває найманців «Вагнера» – розслідування журналістів

Журналісти The Sunday Times знайшли цілий плейлист “Вагнера”, десятки пропагандистських роликів, в тому числі такі, що містять заклики приєднуватися до угруповання.

YouTube не банить рекламу російського терористичного угруповання “Вагнер”, найманці Пригожина навіть збирають кошти на боєприпаси через зазначену платформу, йдеться у розслідуванні The Sunday Times.

Журналісти знайшли цілий плейлист “Вагнера” на YouTube, в основному – реп-пісень, десятки пропагандистських роликів, в тому числі такі, що містять заклики приєднуватися до угруповання.

Є також докази того, що алгоритм YouTube використовується для підживлення проросійської дезінформації. Коли відеоролики “вагнерівців” на платформі закінчуються, глядачі перенаправляються на все агресивніші відеоролики про групу терористів, йдеться в матеріалі.

Автори розслідування вказують, що розміщення таких відео вже порушують принципи спільноти YouTube. Понад те, на думку експертів, ролики “Вагнера” порушують і закон США про санкції.

Деякі ролики, переглянуті користувачами по кілька мільйонів разів, були завантажені через канали кремлівських ЗМІ, власники і кореспонденти яких теж перебувають під американськими санкціями.

Як вже вище зазначалося, такі промо-ролики ПВК “Вагнер” мають по 3-4 мільйони переглядів. YouTube пропускає пісні “вагнерівців”, що містять, в тому числі, заклики до російської влади дати найманцям “більше снарядів”.

Разом з тим компанія вже відреагувала на запит журналістів The Sunday Times і видалила деякі ролики, зокрема відео із зазначеними банківськими реквізитами ПВК. Те ж зробив TikTok після звернення ЗМІ.

“Вміст, призначений для похвали, просування або допомоги войовничим екстремістським або злочинним організаціям, заборонений на YouTube. Google прагне дотримуватися законів США про санкції і застосовує відповідні політики відповідно до своїх умов обслуговування”, – відповіли журналістам в YouTube. // УНІАН