Серед них – чотири бійці ВМС, двоє нацгвардійців, двоє прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних – подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти.

З російського полону вдалося звільнити ще 12 українців, інформує керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них – 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних – подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових – двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів”, – зазначив він.

За словами Єрмака, додому повертаються воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.

“За останній тиждень нам вдалося повернути 98 українців. Працюємо над звільненням всіх наших людей. Не зупиняємось”, – наголосив голова ОП. // УНІАН