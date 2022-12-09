За день російські окупанти завдали по мирній Сумщині майже півсотні ударів

Окупанти обстріляли дві громади Сумщини.

Протягом дня 9 грудня російські окупаційні війська завдали 48 ударів по прикордонню Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він розповів що у Шалигинській громаді противник обстріляв прикордонне село із мінометів 120 мм калібру. Було 8 прильотів. А у Юнаківській громаді 40 російських мін 120 мм калібру розірвалися на околицях прикордоння. В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

Живицький додав уточнення по обстрілам 8 грудня – у Білопільській громаді ворог із безпілотника скинув вибухівку на цивільний будинок. Через це спалахнула пожежа, хата згоріла вщент. Людей врятувало лиш те, що їх в цей момент не було вдома. // LB.ua