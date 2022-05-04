За добу на Київщині підірвались на мінах троє людей
Зокрема, замінована зона відчуження.
Біля села Гоголів Київської області через тракторист отримав поранення, адже наїхав на протитанкову міну. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.
У той же день у зоні відчуження на міні підірвалися рятувальники ДСНС.
«Сьогодні в полі біля села Гоголів тракторист натрапив на протитанкову міну. 35-річний потерпілий отримав осколкові поранення обох рук, а також правого стегна. Цієї ж доби у Зоні відчуження серед лісу на міні підірвались і рятувальники ДСНС. Вибухом рознесло кабіну пожежної машини, двох осіб госпіталізували з різними ступенями тяжкості. Поряд з місцем детонації виявили і знешкодили ще 5 мін», — написав Нєбитов.
Він також закликав мешканців Київщини оминати лісові дороги, польові шляхи та узбіччя автотрас в районах, які були в окупації.
Нагадаємо, раніше про мінну небезпеку на околицях Києва повідомив начальник штабу КМВА Сергій Корнійчук. Він закликав жителів і гостей Києва не відвідувати лісопаркові зони, зокрема — на околицях міста (це Житомирський і Вишгородський напрямки). // LB.ua