За добу росіяни обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі і поранені

Руйнувань зазнали цивільні об’єкти – житлові будинки, церква, заклад освіти, комунальна інфраструктура, адміністративні будівлі.

За добу російські окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені, серед них — дитина.

Як повідомляє у Facebook Національна поліція, за добу в області задокументовано 21 обстріл.

«Російські війська обстріляли 17 населених пунктів. Є загиблі та поранені, серед них — дитина. Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини — Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Лиман, Краматорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Велика Новосілка, Новгородське, Нью-Йорк, Луганське, Шандриголове, Нікольське Святогірської громади, Торське, Зарічне, Роздольне, Берестове», — сказано в повідомленні.

В поліції зазначають, що руйнувань зазнали цивільні об’єкти – житлові будинки, церква, заклад освіти, комунальна інфраструктура, адміністративні будівлі.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Поліція Донецької області закликає людей дотримуватись комендантської години, не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами, бо ворог розстрілює цивільні авто. Також попереджають, щоб не піднімали невідомі предмети та не чіпали нерозірвані снаряди. «Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт», — йдеться в повідомленні. // УНІАН