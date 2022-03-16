За добу українська ППО збила 3 ворожих літаки, 1 вертоліт, 3 БПЛА і 2 крилаті ракети
Протягом доби 15 березня Сили протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ знищили три ворожих літаки, один вертоліт, три безпілотники, а також дві крилаті ракети.
Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Наші ППО знищили 3 російських літаки — два з яких це винищувачі бомбардувальники Су-34, а третій поки не встановлений.
«Також збито один ворожий вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети», — йдеться в повідомленні.
Авіація ПС ЗСУ завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях.
Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації під прикриттям винищувачів здійснила 9 авіанальотів на колони техніки окупантів і скупчення їх військ.