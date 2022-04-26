За співпрацю з ворогом вже вручено підозри 13 особам – столична прокуратура

13 особам вже вручено підозру у співпраці з ворогом. Ці люди підозрюються у держзраді, колабораціонізмі та виправдовуванні агресії рф.

Про це в інтерв’ю УНН розповів керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер.

«На сьогодні за процесуального керівництва органів міської прокуратури 13 особам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних зі співпрацею з ворогом (державній зраді, колабораціонізмі, виправдовуванні збройної агресії)», — повідомив керівник столичної прокуратури.

За словами Олега Кіпера, співпраця найчастіше полягає у передачі інформації про Збройні сили України та ТрО, а також у добровільному зайнятті посад у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях, передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора.

«Наприклад, повідомлено про підозру у державній зраді мешканцю Києва, який створив Telegram-канал та надавав російській федерації допомогу у проведенні деструктивної пропаганди та підривної діяльності проти України. Також він передав їм інформацію про місця дислокації військової техніки та підрозділів ЗСУ у столиці. Підозрюваного взято під варту.

Крім того, у колабораційній діяльності викрито службовця Укрзалізниці. Чоловік, який проживав в одному із населених пунктів Бучанського району, прийняв пропозицію окупантів про співпрацю та надавав їм допомогу. Навіть, передавав їм продукти. Його також взято під варту», — навів Кіпер конретні приклади співпраці з агресором.

Він також повідомив, що, нажаль, зафіксовано випадок залучення окупантами до підривної діяльності неповнолітнього.

«17-річний підліток, якого російські військослужбовці схилили до співпраці, надавав їм інформацію про позиції наших військових на території одного з сіл Бучанського району. Він також брав участь у мародерстві», — розповів керівник прокуратури Києва.