За вбивство мирного мешканця Київщини заочно судитимуть снайпера збройних сил РФ

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно снайпера 15-ої «миротворчої» бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у лютому 2022 року під час окупації села Перемога Броварського району Київської області, підозрюваний здійснив прицільний смертельний постріл у цивільного чоловіка. У той момент беззбройний потерпілий повертався додому та не становив для військовослужбовців РФ жодної загрози.

Київська обласна прокуратура