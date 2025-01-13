Загальна мобілізація: у якому випадку ТЦК можуть подати у розшук

В Україні триває загальна мобілізація та оголошено воєнний стан. Чоловіки призовного віку в цей час отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ. В деяких випадках військовозобов’язаних можуть оголосити у розшук.

Фахівці юридичної компанію Inseinin розповіли, у яких випадках територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть це зробити.

Вони зазначили, що доволі велика кількість військовозобовʼязаних громадяни України у віці від 25 до 60 років перебувають у розшуку зі сторони районних ТЦК та СП. Мова йде не про кримінальний розшук, а саме про необхідність здійснення адміністративного затримання працівниками поліції військовозобовʼязаного, який вчинив адміністративне правопорушення, у вигляді порушення правил військового обліку.

Метою такого розшуку є доставлення порушника до районного ТЦК та СП для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення та винесення постанови про накладення грошового штрафу. За нині діючим законодавством, притягнення до такої відповідальності може відбуватись тільки за особистої присутності порушника.

Юридичною підставою для звернення до поліції для розшуку порушника є вчинення військовозобовʼязаним правопорушення, яке передбачено ст.210 або 210-1 КУпАП, тобто порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Правила військового обліку затвердженні постановою КМУ №1487, за порушення будь-якого з цих правил ТЦК та СП має право на звернення до поліції з метою розшуку порушника.

Найпоширенішими причинами розшуку є:

Неперебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання.

Неперебування на військовому обліку на підприємстві або місці навчання.

Ігнорування виклику за повісткою, яка вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання.

Ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії.

Неуточнення військово-облікових даних.

Ухилення від військового обліку.

Ухилення від призову на військову службу.

Ухилення від взяття на облік військовозобовʼязаних осіб.

Після виявлення одного з таких правопорушень працівники ТЦК та СП вправі звернутись до органів поліції з повідомленням про необхідність здійснити розшук та адміністративне затримання порушника правил військового обліку з метою притягнення до адміністративної відповідальності. Відомості про фіксацію такого правопорушення вносяться в Єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних. Відповідно в електронному військово-обліковому документі таких громадян наявна відмітка “виявлені порушення правил військового обліку”.

Військовозобов’язані, які перебувають в розшуку підлягають адміністративному затриманню працівниками поліції та доставленню до районного ТЦК та СП. Останній складає протокол та виписує постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Одночасно ТЦК може перевіряти наявність підстав для відстрочки від мобілізації та направляти на проходження військово-лікарської комісії з метою подальшого призову на військову службу.

Військовозобов’язані, які перебувають у розшуку не можуть бути заброньовані за підприємствами, а чоловікам, які перебувають за кордоном відмовляють в оформленні паспортних документів.

Зняття з розшуку відбувається після призначення штрафу за порушення правил військового обліку, тобто після винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Винесення такої постанови відбувається за особистої присутності та участі у справі військовозобов’язаного. Дистанційно зняти розшук без адміністративної відповідальності не можливо. // Дзеркало тижня