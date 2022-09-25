Захід розробляє екстрені плани на випадок ядерного удару Росії по Україні, – FT

Європейські та американські політики розробляють екстрені плани на випадок, якщо президент Росії Володимир Путін зробить ядерний удар територією України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

“Ми повідомили Кремлю безпосередньо, в приватному порядку на дуже високому рівні, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії. Сполучені Штати та наші союзники відповідатимуть рішуче, і ми чітко і конкретно заявили, що це спричинить”, – заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Один із високопоставлених американських чиновників зазначив, що якщо президент РФ думає, що ядерна загроза залякає Україну, змусивши її капітулювати або відмовитися від 20 відсотків своєї території, або залякає її союзників, щоб вони не допомагали Україні, то він дуже помиляється.

Два інші західні чиновники заявили, що ядерний удар по Україні навряд чи призведе до рівнозначної відплати, і, ймовірно, викличе військові дії у відповідь західних держав з метою покарати Росію.

Ряд офіційних осіб переконані, що якщо Путін і вдасться до ядерної зброї, найімовірнішим сценарієм може бути використання тільки тактичної ядерної зброї, яка призначена для використання на полі бою.

На думку деяких військових експертів, Путін швидше за все погрожує застосувати ядерну зброю і отримає поступки, ніж насправді застосує її. До того ж погана координація російських збройних сил з початку вторгнення в Україну передбачає, що ядерні удари можуть не змінити результату бойових дій.