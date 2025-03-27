Збито 42 російські БПЛА, 26 безпілотників-імітаторів не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 27 березня 2025 року (із 20.00 26 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл. та 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.

26 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина.

Генеральний штаб ЗСУ