Збито 93 російські БПЛА, 47 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 20 січня 2025 року (із 19.00 19 січня) противник атакував 141-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., а також застосував балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської обл. по Сумщині.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 93-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них — полетіли в рф.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Повітряні Сили ЗС України