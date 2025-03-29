Збито 94 ворожі БПЛА, 69 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 29 березня 2025 року (із 20.00 28 березня) противник атакував 172-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 94 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

69 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Повітряні Сили ЗС України