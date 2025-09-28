Збито/подавлено 611 російських засобів повітряного нападу

У ніч на 28 вересня (із 20.30 27 вересня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування.

Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу:

– 593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Кача – ТОТ Криму;

– 2 реактивних БпЛА типу “Бандероль” із Курської обл. – рф.;

– 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Липецької обл. – рф.;

– 38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- рф.;

– 8 крилатих ракет “Калібр” із акваторії Чорного моря.

Основний напрямок удару – столиця України, місто Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 611 повітряних цілей:

– 566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів;

– 2 реактивних БпЛА типу “Бандероль”;

– 35 крилатих ракет Х-101;

– 8 крилатих ракет “Калібр”.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Командування Повітряних Сил ЗСУ