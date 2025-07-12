Україна отримає першу партію далекобійних ракет вже наприкінці липня

Німеччина підтримає Україну, профінансувавши закупівлю ракет великої дальності в обсязі, який буде обчислюватися тризначними цифрами, — заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг в журналі ZDF heute.

Генерал очолює Спеціальний штаб по Україні у Федеральному міністерстві оборони Німеччини і відповідає за координацію поставок озброєнь в Україну.

Ситуація в Україні наразі «однозначно напружена у військовому відношенні», заявив Фройдінг, додавши, що російські збройні сили «вже кілька тижнів, якщо не місяців (…) лідирують». Повітряна обстановка в Україні в останні тижні погіршилася, особливо у великих містах.

«Нам потрібні системи озброєння, здатні проникати вглиб російської території і атакувати склади, командні пункти, аеродроми і літаки», — цитує Фроймана видання.