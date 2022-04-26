СБУ затримала трьох підозрюваних у коригуванні ракетних ударів біля Жмеринки та Козятина

СБУ затримала трьох осіб, які можуть бути причетними до коригування ракетних ударів поблизу Жмеринки та Козятина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Вінницькій області .

Управління СБУ у Вінницькій області затримало трьох осіб, які можуть бути причетними до коригування ракетних обстрілів поблизу Жмеринки та Козятина.

Наразі їх перевіряють на причетність до вище вказаних злочинів.

«У разі доведення вини, санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років, або довічне ув’язнення», — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів Жмеринки і Козятина (Вінницька область) загинули 5 осіб. Ще 18 людей отримали поранення.