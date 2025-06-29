Зеленський доручив з’ясувати причини загибелі пілота F-16 Устименка

Президент Володимир Зеленський доручив з’ясовувати всі обставини загибелі пілота F-16 Максима Устименка у ніч на 29 червня:

“Майже всю ніч в Україні лунала тривога – у нашому небі було 477 дронів, більшість із яких російсько-іранські “шахеди”, та 60 ракет різних типів. Били “рускіє” по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно.

На жаль, відбиваючи атаку, загинув наш пілот F-16 Максим Устименко. Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну”.

Президент заявив, що за сім днів РФ запустила 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. // УП