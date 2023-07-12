Зеленський назвав три речі, за якими приїхав на саміт НАТО у Вільнюсі

Україна присутня на саміті НАТО у Вільнюсі заради трьох речей: гарантій безпеки, запрошення до Альянсу та зброї.

“Я вважаю, що ми отримаємо це запрошення (до НАТО, – ред..), коли умови безпеки це дозволять. Я хочу обговорити всі ці питання з партнерами. А головне – це гарантії безпеки для України на шляху до вступу в НАТО”, – сказав він.

Саміт НАТО

Саміт НАТО триває у Вільнюсі 11-12 липня. Під час зустрічі країни-члени погодили спільне комюніке, зокрема щодо бачення шляху України до Альянсу.

Попри очікування Україна не отримала прямого запрошення до НАТО від союзників. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає запрошення тоді, коли “погодяться всі союзники і будуть виконані умови”. Однак не було пояснень та уточнень того, які умови мають бути виконані.

Гарантії безпеки

Країни “Великої сімки” оголосять 12 липня, що вони розпочинають індивідуальні переговори з Україною, щоб запропонувати двосторонні зобов’язання у сфері безпеки для підвищення обороноздатності Києва та стримування подальшої російської агресії.

Заява буде зроблена в кулуарах другого дня саміту лідерів НАТО у Вільнюсі, на якому оборонний альянс погодив низку заходів, спрямованих на поглиблення зв’язків з Києвом і наголошують на довгостроковій підтримці альянсу. Союзники пообіцяли багаторічну допомогу Україні; створила нову Раду НАТО-Україна, яка збереться пізніше в середу; та прискорили процес, який дозволить Україні вступити до НАТО, скасувавши ПДЧ.

Президент США Джо Байден зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, який напередодні розкритикував Організацію Північноатлантичного договору за те, що вона не встановила чітких термінів вступу України.