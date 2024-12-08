Президент України Володимир Зеленський назвав втрати України у війні. Зокрема, з початку вторгнення загинули 43 тисячі українських військових.

“Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою”, – розповів він.

Крім того, за словами президента, 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні.

“Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України – це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному й кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії та рятує наших поранених, здійснює реабілітацію”, – зазначив Зеленський. // РБК-Україна