Зеленський присвоїв звання «Герой України» ще 7 військовим, з них 6 – посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання “Герой України” ще 7 військовослужбовцям, з них 6 – посмертно.

Про це йдеться в указах на сайті президента.

Так, звання “Герой України” з врученням ордена “Золота Зірка” присвоєно старшому сержанту Андрію Орлівському.

Крім того, шести особам звання присвоєно посмертно: лейтенанту Олександру Чухну, лейтенанту Антону Спіцину, солдату Павлу Лисиці, лейтенанту Анатолію Липчею, молодшому лейтенанту Назару Кравчуку і лейтенанту Максиму Веприку.

Укази датовано 23 травня. // УП