Зеленський та Байден зустрілись у Парижі: оголошено про новий пакет військової допомоги

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Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден розпочали двостронню зустріч у Франції, в рамках якої лідер Сполучених Штатів заявив про новий пакет військової допомоги для України на 225 млн. доларів.

Як пише Associated Press, Байден с публічно вибачився перед Україною за тривалу затримку американської військової допомоги, яка дозволила Росії досягти успіхів на полі бою. Він додав, що Сполучені Штати підтримують Україну в довгостроковій перспективі: «Ми завжди разом. Повністю. Цілком».

У свою чергу CNN уточнює, що в новий пакет допомоги увійдуть:

  • боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;
  • мінометні системи й артилерійські снаряди;
  • ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
  • зенітні ракети Stinger;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • 155-мм гаубиці;
  • бронетехніка;
  • патрульні катери;
  • вибухівка та додаткові запчастини

Дзеркало тижня

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