Зеленський та Байден зустрілись у Парижі: оголошено про новий пакет військової допомоги
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден розпочали двостронню зустріч у Франції, в рамках якої лідер Сполучених Штатів заявив про новий пакет військової допомоги для України на 225 млн. доларів.
Як пише Associated Press, Байден с публічно вибачився перед Україною за тривалу затримку американської військової допомоги, яка дозволила Росії досягти успіхів на полі бою. Він додав, що Сполучені Штати підтримують Україну в довгостроковій перспективі: «Ми завжди разом. Повністю. Цілком».
У свою чергу CNN уточнює, що в новий пакет допомоги увійдуть:
- боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;
- мінометні системи й артилерійські снаряди;
- ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
- зенітні ракети Stinger;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- 155-мм гаубиці;
- бронетехніка;
- патрульні катери;
- вибухівка та додаткові запчастини