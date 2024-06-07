Зеленський та Байден зустрілись у Парижі: оголошено про новий пакет військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден розпочали двостронню зустріч у Франції, в рамках якої лідер Сполучених Штатів заявив про новий пакет військової допомоги для України на 225 млн. доларів.

Як пише Associated Press, Байден с публічно вибачився перед Україною за тривалу затримку американської військової допомоги, яка дозволила Росії досягти успіхів на полі бою. Він додав, що Сполучені Штати підтримують Україну в довгостроковій перспективі: «Ми завжди разом. Повністю. Цілком».

У свою чергу CNN уточнює, що в новий пакет допомоги увійдуть:

боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;

мінометні системи й артилерійські снаряди;

ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;

зенітні ракети Stinger;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

155-мм гаубиці;

бронетехніка;

патрульні катери;

вибухівка та додаткові запчастини

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