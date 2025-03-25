Зеленський: у домовленості не бити по енергетиці входять абсолютно всі об’єкти

Стосовно тиші в морі він пояснив, що йдеться і про порти. Але треба уточнити ще багато деталей.

У домовленості не бити по інфраструктурі України і Росії входять абсолютно всі об’єкти, пов’язані з енергетикою. Україна не повинна вражати російську енергетику, а росіяни – українську, пояснив на зустрічі з журналістами сьогодні президент Володимир Зеленський.

Він вважає, що стосовно цієї домовленості виникне ще мільйон питань і деталей. Але поки звучить так:

“Кожна зі сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін. Так це звучить. Що стосується моря. Але ми окремо передали всі наші об’єкти. Передали, які об’єкти, як ми вважаємо, не можуть бути атаковані. На всяк випадок”, – пояснив він.

На морі йдеться про тишу і вільне судноплавство цивільних суден. Не йдеться про військові цілі. Докладно ці домовленості не розписали. Однак США розуміють це як заборону бити і по портах.

Якщо Росія порушить угоду, то Україна має звернутися до американської сторони. // LB.ua