Зеленський ввів нові санкції: у списках понад 290 компаній, у тому числі грузинська Georgian Airways

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо введення санкцій проти більш ніж 190 фізичних осіб та 290 компаній, у тому числі з росії.

Також санкції введенні проти грузинської авіакомпанії Georgian Airways та її директора Тамаза Гаїашвілі, передає УНН з посиланням на текст документа.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 липня 2023 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”», – ідеться в указі.

ДеталіПід санкціями опинилися понад 190 фізичних осіб, серед яких директор грузинської авіакомпанії Georgian Airways Тамаз Гаїашвілі, сама авіакомпанія також потрапила у санкційний список.

Загалом у списку понад 290 юридичних осіб. Серед російських компаній санкції введено проти:

“Авіаремонту”

“Науково-дослідницького інституту сталі”

“Ростовського оптико-механічного заводу”

Також санкції введені проти підприємства “Науково-виробничий центр багатофункціональних безпілотних комплексів” Національної академії наук білорусі.