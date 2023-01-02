Зеленський заявив, що Росія планує тривалу атаку «шахедами»

За два дні в Україні збили понад 80 ворожих дронів.

Росія планує тривалу атаку України “шахедами”.

Про це заявив у своєму вечірньому відеозверненні Президент Володимир Зеленський.

За його словами, лише за два дні нового року українські захисники збили понад 80 ворожих дронів.

Президент зазначив, що найближчим часом ця кількість може зрости.

“Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку “шахедами”. Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але маємо зробити – і зробимо все, – щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші”, – сказав глава держави.