Жертвами ранкового ракетного удару рашистів по Харкову стали вже 3 людей

Прокуратура показала фото наслідків влучання російської ракети сьогодні вранці у трамвайне депо та гуртожиток у Харкові, внаслідок якого загинуло 3 людей, а також обстрілів у Краснограді.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

За даними слідства, 18 серпня близько 5:00 ранку російські військові завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Повіломляється, що дві ракети потрапили по приміщенню трамвайного депо. Пошкоджено ремонтний цех та гуртожиток.

“Троє людей загинуло, ще 18 поранено, серед них 13-річні хлопчик та дівчинка”, – повідомили у прокуратурі.

Як зазначається, гуртожиток частково зруйновано. Станом на цей час тривають рятувальні роботи, дані по постраждалим оновлюються.

Ще одна ворожа ракета влучила у нежитлову будівлю у цьому ж районі, що призвело до її повного руйнування.

У Холодногірському районі Харкова окупанти випустили ракету по будинку культури. Відбулось займання площею 4200 кв. м.

Близько 4:00 ранку зс рф, як повідомляється, обстріляли місто Красноград. Ракета потрапила у житловий будинок, його повністю зруйновано. “Загинуло подружжя, їх 12-річна донька та ще двоє мешканців травмовані”, – зазначили у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).