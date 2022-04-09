Жители под Харьковом столкнулись с новой угрозой – русскими минами на таймере, которые взрываются через определенные промежутки времени

Издание The New York Times рассказало историю жителя деревни Безруки Харьковской области 47-летнего строителя Сергея, рядом с домом которого ночью 3 апреля разорвалась одна из российских ракет с кассетной составляющей. Сначала он не придал этому большого значения, российские обстрелы стали уже обыденностью, но то, что приземлилось у него во дворе, было новым оружием, которое местные жители еще не видели: они знали «Смерч», «Град», «Ураган», а теперь познакомились с фугасом ПТМ-1.

На улице Сергей обнаружил воронку глубиной несколько дюймов, поврежденный сарай и еще один неразорвавшийся боеприпас цилиндрической формы и размером с литровую бутылку.

«Никто не понял, что это было», — сказал Сергей, отказавшись назвать свою фамилию из страха перед оккупантами. Вместо того, чтобы взорваться мгновенно ракета, выбрасывает до двух десятков мин, которые взрываются через определенные промежутки времени, принося смерть через несколько часов.

▪️Сергей его быстро сфотографировал и вернулся в дом, через 20 минут боеприпас взорвался. Взрывы, которые происходили с интервалом около 50 минут, продолжались до трех часов ночи.

Эксперты по обезвреживанию мин в Харькове, с которыми поговорила The New York Times, утверждают, что это первый известный им случай применения мины ПТМ-1С с начала войны. «Это оружие сочетает в себе наихудшие качества кассетных боеприпасов и противопехотных мин, — сказал Брайан Кастнер, старший научный сотрудник Amnesty International.

Некоторые противотранспортные мины — например, ПТМ-1С, упавшая во дворе Сергея, — имеют чувствительные взрыватели, которые могут привести к их взрыву, когда их поднимают люди, и могут считаться противопехотными минами. Таким образом, они запрещены международным правом, хотя Россия не присоединились к соответствующему договору.

В Безруках нет украинской военной техники и украинских войск. Российские линии фронта проходят примерно в семи километрах к северу, а южнее находятся украинские артиллерийские позиции.

Специалисты по обезвреживанию бомб в Харькове, которые отвечают на звонки о неразорвавшихся боеприпасах по всему городу и его окраинам, сказали, что это было первое зарегистрированное появление ПТМ-1С с начала войны.

По мере того, как россия переключает свое внимание на восток страны после сокрушительных поражений у столицы Украины и на севере, российские силы усилили обстрел вокруг Харькова и других районов региона, часто прибегая к неизбирательным атакам на мирное население.



Головная часть снаряда 9М27К2 для РСЗО «Ураган» с минами ПТМ-1. Противотанковая мина ПТМ-1 имеет длину 337 мм и выполнена в корпусе близкого к треугольному сечения. Масса – 1,6 кг, в том числе 1,1 кг взрывчатого вещества.

При стрельбе полным залпом из 16 снарядов на максимальную дальность одна РСЗО «Ураган» засеивает минами участок размерами 900х900 м – 81 га. На него выбрасывается 384 мины, за счет чего создается заминированное поле достаточной плотности. При минимальной дальности стрельбы размеры участка сокращаются до 400х600 м (24 га), тогда как плотность минирования повышается.