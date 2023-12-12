Злам російської податкової служби ― деталі чергової кіберспецоперації ГУР

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Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили чергову успішну спецоперацію на території росії ― цього разу атакували податкову систему держави-агресора.

Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів фєдєральной налоґовой служби (фнс рф), а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення.

Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала фнс рф.

У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи рф ― знищена уся база даних та її резервні копії (backup).

Зв’язок між центральним офісом у москві та 2300 російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між фнс рф та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних).

Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період.

Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї росії опинився в руках воєнної розвідки України.

Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі фнс рф триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі ― неможлива.

Кібератака ГУР МО України стала черговим серйозним ударом по режиму в кремлі, який на певний час втратив контроль за податками й зборами.

Нагадаємо, нещодавно воєнна розвідка України провела успішну кіберспецоперацію щодо фєдєрального аґєнтства воздушного транспорта рф («росавіації») та отримала доступ до закритих службових даних російського відомства.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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